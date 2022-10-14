2022/10/14 | 21:19 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: بحث رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، الجمعة 10/14/2022، مع رئيس...

ظهرت المقالة السوداني يبحث مع طالباني برنامج الحكومة الجديدة أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يبحث مع طالباني برنامج الحكومة الجديدة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يبحث مع طالباني برنامج الحكومة الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).