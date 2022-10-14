حزب الله يعلق بشأن المستجدات السياسية في العراق

2022/10/14 | 21:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني علقت كتائب حزب الله اليوم الجمعة، بخصوص التطورات السياسية الراهنة في العراق .وقالت الكتائب في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/، إن “ما تجرعه شعبنا العراقي الصابر من معاناة في حِقبة حكم البعثيين […]

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