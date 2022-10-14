منظمات حقوقية تنتقد مصادقة تركيا على قانون بشأن

2022/10/14 | 21:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادق البرلمان التركي، الخميس، على مقترح يقضي بإصدار أحكام سجن على نشر معلومات مضللة، رغم الانتقادات العنيفة من قبل منظمات تُعنى بحرية الإعلام والصحافة

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