2022/10/14 | 21:55 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: djFwd2d46tw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نينوى.. الجامعة التقنية الشمالية في الموصل تحتضن ملتقى الأمن الغذائي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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