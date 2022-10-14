2022/10/14 | 21:55 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: djFwd2d46tw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نينوى.. الجامعة التقنية الشمالية في الموصل تحتضن ملتقى الأمن الغذائي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نينوى.. الجامعة التقنية الشمالية في الموصل تحتضن ملتقى الأمن الغذائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).