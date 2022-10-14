الداخلية توضح بشأن اجازات السلاح المزورة

2022/10/14 | 21:57 - المصدر: السومرية نيوز

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اصدرت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، توضيحا بشأن القبض على ضابط قام بتزوير 6000 اجازة سلاح مزورة.

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