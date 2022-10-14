2022/10/14 | 22:00 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NFP7y_RaBCs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. د. احمد العلياوي: اليونسكو لاتضغط على الأطراف الدولية من أجل توفير المياه) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. د. احمد العلياوي: اليونسكو لاتضغط على الأطراف الدولية من أجل توفير المياه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).