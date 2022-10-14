كركوك تحدد عوامل استقرارها الأمني وتؤكد استمرار حملة الإعمار

2022/10/14 | 22:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حدد محافظ كركوك راكان الجبوري، اليوم الجمعة ، العوامل التي سمحت باستقرار الوضع الأمني في المحافظة، فيما أكد استمرار جملة الإعمار فيها.وذكر الجبوري في تصريح للوكالة الرسمية ، أن “الوضع الأمني في محافظة كركوك آمن مستقر، ولم يتم تسجيل اي حوادث إرهابية منذ فترة طويلة في أطراف المحافظة ومناطقها النائية “، مبينا ، ان “هذا الاستقرار جاء بسبب تنفيذ خطة الانفتاح والانتشار الأمني ووجود قطعات عسكرية في وادي الشاي وابو خناجر والكور وزغيتون”.وأضاف، أن “الضربات الجوية والجهد الاستخباري وقيادة المقر المتقدم، وتأمين المحافظة لمتطلبات القوات الأمنية من كاميرات المراقبة والأبراج، والتنسيق المشترك بين المحافظة والأجهزة الأمنية إضافة الى تعاون المواطنين ، كلها عوامل أثرت إيجابيا وسمحت باستقرار الوضع الأمني”، منوها ، أن “عدد الكاميرات الحرارية في المحافظة بلغ 50 ، وسيتم تجهيز المحافظة ب 20 أخرى لتعزيز الأمن فيها”.وأشار الجبوري إلى أن “محافظة كركوك تشهد لأول مرة احتفالية مشتركة للوقفين السني والشيعي بمولد النبوي الشريف ، مايدل على التماسك بين مكوناتها الدينية والاجتماعية”، مؤكدا ان “الحركة التجارية تشهد نشاطا في محافظة كركوك التي تشهد حملة إعمار مستمرة ، وان المواطنين حريصون على أمن محافظتهم، وكلما تعززت المشتركات بين المكونات يحصل المواطنون على الخدمات الأساسية”.

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