زراعة صلاح الدين تحدد مساحة خطتها الخاصة بالأراضي المروية

2022/10/14 | 22:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الزراعة في محافظة صلاح الدين ، اليوم الجمعة، تقليص خطتها الزراعية في الأراضي المروية لمعالجة شح المياه، فيما حددت المساحة المشمولةوأوضح مدير الزراعة في المحافظة عباس طه في تصريح للوكالة الرسمية، أن “تقليص الخطط الزراعية في الأراضي المروية يهدف الى معالجة شح المياه ورفع التجاوزات، وخاصة التجاوزات في بحيرات الأسماك التي تقع على نهر دجلة”.وأضاف، أن “مديرية الزراعة أكملت جميع استعداداتها للموسم الزراعي للخطة الزراعية المقترحة التي لم تتم المصادقة عليها حتى الآن من قبل وزارة الزراعة”، مبينا، أن “المساحة الزراعية المشمولة في المحافظة تبلغ مليون ومئتي دونم”.

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