بالصور.. كيف كانت إيران قبل الخميني؟

2022/10/14 | 22:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار مقتل الشابة الإيرانية، مهسا أميني، بسبب طريقة ارتدائها للحجاب، تظاهرات عارمة في البلاد، اتسمت أساسا بإشارات رفض النساء لقوانين إلزام طريقة لبس معينة، وفرض تغطية الرأس بالقوة.

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