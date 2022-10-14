طهران: ماكرون يتدخل في الشأن الإيراني ويشجع على العنف

2022/10/14 | 22:19 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: دانت وزارة الخارجية الإيرانية -الجمعة- التصريحات “التدخلية” للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد...

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