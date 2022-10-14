استهداف محل تجاري بقنبلة يدوية شرقي بغداد

2022/10/14 | 22:39 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، باستهداف محل تجاري بقنبلة يدوية بمدينة الصدر شرقي بغداد.

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