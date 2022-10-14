2022/10/14 | 22:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: X2RAcXGMeFU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بخصوص مقتدى الصدر .. المذيعة تطالب سياسيا محنكا بالاجابة بصراحة !!!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بخصوص مقتدى الصدر .. المذيعة تطالب سياسيا محنكا بالاجابة بصراحة !!!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).