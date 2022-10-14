2022/10/14 | 22:55 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: W6SYI7pOw0c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النائب مرتضى الساعدي: نحتاج قرابة 100 سنة لتوزيع 50 الف مواطن في ميسان) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النائب مرتضى الساعدي: نحتاج قرابة 100 سنة لتوزيع 50 الف مواطن في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).