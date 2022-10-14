فيديو:ممثل السيستاني يتحدث عن افتتاح أجهزة متطورة لعلاج السرطان في كربلاء

2022/10/14 | 22:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح ممثل المرجع السيستاني والمتولي

الشرعي للعتبة الحسينية الشيخ عبد

المهدي الكربلائي مساء اليوم الجمعة

14/10

مركز الحياة للأشعة التداخلية وقسطرة

الدماغ [http://www.non14.net/151554] وبدء تشغيل

مس

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