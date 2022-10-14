الطلبة يجتاز كربلاء.. وهدف مئوي يمنح زاخو الانتصار الأول

2022/10/14 | 22:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغلب الطلبة على ضيفه كربلاء بنتيجة

(1-0)، مساء اليوم الجمعة في ملعب المدينة

الدولي بالعاصمة بغداد، ضمن الجولة

الثانية من الدوري العراقي الممتاز.

هدف المباراة الثمين للطلبة حمل توقيع

اللاعب علي مهدي

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