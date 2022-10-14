2022/10/14 | 22:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني استهدف مجهولون، الجمعة، متجراً في مدينة الصدر شرقي بغداد، دون إصابات.وذكر المصدر لـ/المركز الخبري الوطني/، أن “مجهولين استهدفوا محلا تجاريا برمانة يدوية ضمن سوق عريبة في مدينة الصدر”.وأضاف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجهولون يستهدفون متجراً في مدينة الصدر شرقي بغداد المركز الخبري الوطني.

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