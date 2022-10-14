عماد محمد: سعيد باداء اللاعبين رغم بعض الهفوات

2022/10/14 | 22:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني عبر مدربُ منتخب الشَباب “عماد محمد” عن رضاه عن الأداءِ التكتيكيّ للمنتخبِ رغم بعض الهفوات التي حصلت من بعضِ اللاعبين والتي تداركها الجهازُ الفني.وقالَ عماد محمد في المؤتمرِ الصحفي لمباراةِ العراق […]

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