ملك السعودية يهنئ عبد اللطيف رشيد ويشيد بالعلاقات بين البلدين

2022/10/14 | 22:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

هنأ ملك السعودية، سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الخميس، رئيس الجمهورية المنتخب، عبد اللطيف رشيد.

وقال الملك في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "يهنئ عبد اللطيف رشيد بانتخابه رئيساً للعراق ويشيد بالعلاقات بين البلدين".

وكان عبد اللطيف رشيد قد أدى اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية العراق بعد فوزه بالجولة الثانية لعملية الاقتراع السري في البرلمان.

وتسلم محمد شياع السوداني كتاب تكليفه الرسمي الموقع من رئيس الجمهورية المنتخب عبد اللطيف رشيد بحضور قادة الاطار التنسيقي.

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