قتيلان وعشرات المحاصرين بانفجار منجم في تركيا

2022/10/14 | 22:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي شخصان على الأقل حتفهما وجرح 20 شخصا آخرين في انفجار في منجم فحم بشمال تركيا، بحسب ما أعلن وزير الصحة الجمعة، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تحاول الوصول إلى عشرات العمال المحاصرين تحت الأرض.

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