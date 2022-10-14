شاهد ما حدث عندما داهمت فيضانات كبيرة ولاية أسترالية

2022/10/14 | 23:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد أستراليا أمطارا غزيرة تسببت في حدوث فيضانات كبيرة في البلاد، حيث تضررت مناطق جنوب شرق أستراليا بشدة جراء ارتفاع منسوب المياه، وتسببت الأمطار الغزيرة في وصول العديد من الأنهار ، مثل ماريبيرنونغ في ملبورن ، إلى مستويات الفيضانات الكبيرة، وفقًا لوكالة رويترز.

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