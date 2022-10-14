2022/10/14 | 23:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، ان مجهولون اقدموا على حرق عدد من الاطارات ضمن شارع الداخل في مدينة الصدر شرقي بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجهولون يقطعون شارعاً بحرق عدد من الإطارات شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجهولون يقطعون شارعاً بحرق عدد من الإطارات شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).