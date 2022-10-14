"يشعر بالخيانة".. قضية مبابي تلقي بظلالها على كلاسيكو الأحد

2022/10/14 | 23:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج الخبر القنبلة إلى العلن الثلاثاء عندما أشارت صحيفة ماركا الإسبانية ووسائل إعلام فرنسية عدة إلى أن مبابي يرغب في الرحيل عن سان جرمان في أسرع وقت ممكن.

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