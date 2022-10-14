السوداني يحسم موقفه بشأن منح وزارة خدمية للمكون التركماني

2022/10/14 | 23:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد اعلن النائب عن المكون التركماني لقمان رشيدي، الجمعة، موافقة المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني على منح المكون وزارة خدمية في التشكيلة الوزارية.وقال رشيدي في حديث لـ (بغداد اليوم) ان "ممثلي المكون التركماني تفاوضوا مع السوداني حول منحهم حقيبة الشباب والرياضة او الهجرة والمهجرين والأخير وعد بمنح التركمان وزارة خدمية بحكومته".واشار رشيدي إلى أن "المكون التركماني يحاول ان يحصل على استحقاقه بشكل واقعي والمشاركة في تشكيل الحكومة بشكل فاعل وعدم غبن حقه كما فعلت حكومة مصطفى الكاظمي بمنحهم وزارة المرأة وهي غير فعالية".وتسلم محمد شياع السوداني، مساء الخميس، كتاب تكليفه الرسمي لرئاسة الحكومة المقبلة من قبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد.

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