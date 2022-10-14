ارتفاع عدد القتلى بانفجار المنجم شمالي تركيا إلى 14 قتيلا

2022/10/14 | 23:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعةاعلنت السلطات التركية ارتفاع عدد القتلى في انفجار بالمنجم شمالي تركيا إلى 14 قتيلا، بينما يحاول رجال الإنقاذ الوصول إلى العشرات العالقين تحت الأرض.ومن المرجح أن ترتفع الحصيلة الرسمية الأولى التي أعلنها وزير الصحة فخر الدين خوجا، الى ذلك قالت محافظة المنطقة نورتاج أرسلان إن نحو 50 شخصا علقوا على عمق مئات الأمتار وإن جهود الإنقاذ تتعطل مع حلول الليل، وفق وكالة فرانس برس

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