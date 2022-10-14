تحديد موعد مراسم تسنم عبد اللطيف رشيد لرئاسة الجمهورية

2022/10/14 | 23:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حدد مصدر مطلع، الجمعة، موعد مراسم استلام وتسليم رئاسة الجمهورية في قصر السلام ببغداد.وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مراسم استلام وتسليم الرئاسة بين الرئيسين السابق برهم صالح والحالي عبد اللطيف رشيد ستجري يوم الاحد المقبل في قصر السلام ببغداد".ونجح عبد اللطيف مساء الخميس في الحصول على ثقة البرلمان في جلسة تنصيب الرئيس بعد منافسة في الجولة الثانية مع برهم صالح.

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