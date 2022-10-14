مؤكدةً بأن كافة ملفات فساد حكومة تصريف الأعمال ستفتح.. عالية نصيف تطالب بمنع وزير النقل من السفر

2022/10/14 | 23:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت النائبة عالية نصيف بمنع وزير

النقل ناصر الشبلي من السفر بعد ثبوت

عدم امتلاكه أي مؤهل دراسي إضافة إلى

قضايا الفساد المالي والإداري التي تخص

هذا الوزير، مؤكدة في الوقت ذاته أنه

سيتم فتح كافة ملفات

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