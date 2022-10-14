الملك سلمان للرئيس العراقي: نسعى لتعزيز العلاقات المشتركة

2022/10/14 | 23:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعث الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،

برقية تهنئة للرئيس العراقي عبداللطيف

جمال رشيد بمناسبة انتخابه وأدائه

اليمين الدستورية رئيساً للعراق.

وأشاد الملك سلمان بتميز العلاقات التي

تربط بين بلاده والعراق

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