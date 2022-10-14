أوروبا لساسة العراق: سارعوا بتشكيل حكومة إصلاح

2022/10/14 | 23:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد الاتحاد الأوربي، اليوم الجمعة،

التزامه بالشراكة مع العراق، بما يعزز

النمو والاستقرار في مختلف الأصعدة.

التكتل شدد في نفس الوقت، على الإسراع

بتشكيل حكومة تأخذ على عاتقها تحقيق

الإصلاحات المنشودة من

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