2022/10/14 | 23:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكليف السوداني بشكيل الوزارة على وقع ضربات صاروخية العراقيون يتطلّعون إلى صياغة توافق وطني يحمي السيادة بغداد – قصي منذر أصبح للعراق بعد عام من الانسداد السياسي ،رئيس جديد للجمهورية على وقع ضربات صاروخية استهدفت المنطقة الخضراء.وانتخب البرلمان رئيساً جديداً للجمهورية، هو مرشح التسوية عبد اللطيف رشيد البالغ 78 عاماً ،الذي كلف مباشرةً ، محمد […]

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