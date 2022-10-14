2022/10/14 | 23:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلاسخارت تأمل من الحكومة معالجة القضايا العالقة إرتياح دولي لتجاوز الإنسداد وسط رغبة في مواصلة التعاون بغداد – ابتهال العربي تلقى العراق سيلا من التهاني ،بمناسبة انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتكليف محمد شياع السوداني بتشكيل الكابينة الوزارية.وهنأ امير دولة الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح ، رشيد، بعد نيله ثقة مجلس النواب.وعبّر الصباح في البرقية […]

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