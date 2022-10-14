2022/10/14 | 23:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنسيابية السير بعد إعادة إفتتاح الطرق والجسور المغلقة ببغداد تحرير مختطف وإخماد حريق نشب بسوق شعبي في أبو دشير المحافظات – مراسلو (الزمان) نجحت قوة من جهاز الأمن الوطني، في تحرير مختطف من أهالي محافظة السليمانية في بغداد.وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تُفيد بوجود عملية خطف لمواطن مع مركبته […]

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