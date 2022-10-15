رئيس اتحاد السباحة الدولي يهاتف السوداني

2022/10/15 | 00:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اجرى رئيس الاتحاد الدولي للسباحة حسين مسلم، اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني.

وذكر بيان لاتحاد السباحة أن “حسين مسلم رئيس الاتحاد الدولي للسباحة، قدم التهاني والتبريكات الى محمد شياع السوداني رئيس الوزراء المكلف بمناسبة تكليفه لتشكيل حكومة جديدة”.

وابدى مسلم استعداده إلى “زيارة العراق ولقاء رئيس الوزراء من اجل دعم لعبة السباحة في العراق حيث شكر محمد شياع السوداني رئيس الاتحاد الدولي على التهنئة بهذه المناسبة”.

واعرب عن “استعداده لاستقبال مسلم في أي وقت بعد تشكيل الحكومة خدمة لرياضة العراق ومن اجل تقوية الاواصر بين الاشقاء”.

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