2022/10/15 | 00:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الجمعة، مصرع 14 شخصاً في حادثة انفجار منجم بولاية بارطن شمالي البلاد.ومساء الجمعة، وقع انفجار في منجم للمعادن بمنطقة “أماسرا” التابعة لولاية بارطن، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار منجم للفحم شمالي تركيا إلى 14 قتيلا المركز الخبري الوطني.

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