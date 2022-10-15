2022/10/15 | 00:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت السلطات التركية ،اليوم الجمعة ،أن نحو 50 عاملا محاصرون على عمق مئات الأمتار بعد انفجار هز منجما للفحم في مدينة أماسرا بمقاطعة بارتين الساحلية على البحر الأسود شمال البلاد.ولم تعرف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص على عمق مئات الامتار..



50 عاملا عالقون بعد انفجار هز منجما للفحم في تركيا المركز الخبري الوطني.

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