2022/10/15 | 00:13 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: تواجه شركة الخطوط الجوية العراقية اول مطالبة بالتعويض اقامتها شركة بريطانية...

ظهرت المقالة الخطوط الجوية العراقية مطالبة بتعويض شركة بريطانية بنحو مائة مليون دولار أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخطوط الجوية العراقية مطالبة بتعويض شركة بريطانية بنحو مائة مليون دولار) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخطوط الجوية العراقية مطالبة بتعويض شركة بريطانية بنحو مائة مليون دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).