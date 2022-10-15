2022/10/15 | 00:13 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 14 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: خرج العراق من حالة انسداد سياسي بانتخاب البرلمان العراقي يوم الخميس...

ظهرت المقالة الحزبان الكرديان المتخاصمان..



كل طرف يدعي الفوز لنفسه أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحزبان الكرديان المتخاصمان.. كل طرف يدعي الفوز لنفسه) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحزبان الكرديان المتخاصمان.. كل طرف يدعي الفوز لنفسه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).