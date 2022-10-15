بلاسخارت مهنئة السوداني: نأمل ببرنامج حكومي يلبي احتياجات الشعب

2022/10/15 | 00:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأت الممثلة الخاصة للأمين العام

للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس

بلاسخارت، اليوم الجمعة، محمد شياع

السوداني، لتكليفه بتشكيل الحكومة

الجديدة، فيما توقعت أن يمهد ذلك

الطريق لمعالجة القضايا العاجلة

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