بوادر خلاف بين الحزبين الكرديين بعد يوم من انتخاب رئيس العراق

2022/10/15 | 00:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في تصريحات بدت لافتة، وفور إعلان فوز

عبد اللطيف رشيد رئيساً للعراق، أعلن

بافل طالباني، رئيس حزب «الاتحاد

الوطني الكردستاني» أن رشيد هو مرشح

حزبه لا «الحزب الديمقراطي

الكردستاني».

وفي تصريحات له باللغة

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