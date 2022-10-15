مسير الأربعين والعشق الحسيني ـ الجزء الأخير

2022/10/15 | 00:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم : عبود مزهر الكرخي

وبعد أن أشرنا الى ملاحظاتنا حول زيارة

الأربعين لا بد من وقفة لتأشير ما يمكن

تلافيه من السلبيات التي رافقت هذه

الزيارة وعدم الوقوع في الزيارات

القادمة :

1 ـ يجب أن تضع الحكومة

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