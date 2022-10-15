2022/10/15 | 00:22 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم : عبود مزهر الكرخي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسير الأربعين والعشق الحسيني ـ الجزء الأخير) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبعد أن أشرنا الى ملاحظاتنا حول زيارة
الأربعين لا بد من وقفة لتأشير ما يمكن
تلافيه من السلبيات التي رافقت هذه
الزيارة وعدم الوقوع في الزيارات
القادمة :
1 ـ يجب أن تضع الحكومة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسير الأربعين والعشق الحسيني ـ الجزء الأخير) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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