2022/10/15 | 00:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضح مصدر امني، الجمعة، حقيقة مقتل شاب نتيجة مشاجرة في شارع فلسطين شرقي بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر يوضح حقيقة مقتل شاب نتيجة مشاجرة شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر يوضح حقيقة مقتل شاب نتيجة مشاجرة شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).