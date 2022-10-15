2022/10/15 | 00:33 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السوداني وطالباني يفتتحان اتصالات التشكيل الوزاري بغداد -عبدالحسين غزال توافرت التصريحات والاشارات الامريكية والاوربية امس على قدر كبير من التمنيات بنجاح التوجهات التي اعلن عنها رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد شياع السوداني لتبنيها في المرحلة المقبلة ، فقد رحبت السفيرة الأمريكية لدى العراق الينا رومانوسكي، الجمعة، بتعهد رئيس الحكومة المكلف محمد شياع السوداني […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأييد أمريكي وأوربي لتعهدات الحكومة الجديدة في العراق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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