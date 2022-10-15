تأييد‭ ‬أمريكي‭ ‬وأوربي لتعهدات‭ ‬الحكومة‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬العراق

2022/10/15 | 00:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني‭ ‬وطالباني‭ ‬يفتتحان‭ ‬اتصالات‭ ‬التشكيل‭ ‬الوزاري بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ ‭ ‬توافرت‭ ‬التصريحات‭ ‬والاشارات‭ ‬الامريكية‭ ‬والاوربية‭ ‬امس‭ ‬على‭ ‬قدر‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬التمنيات‭ ‬بنجاح‭ ‬التوجهات‭ ‬التي‭ ‬اعلن‭ ‬عنها‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬المكلف‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬لتبنيها‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬،‭ ‬فقد‭ ‬رحبت‭ ‬السفيرة‭ ‬الأمريكية‭ ‬لدى‭ ‬العراق‭ ‬الينا‭ ‬رومانوسكي،‭ ‬الجمعة،‭ ‬بتعهد‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬المكلف‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ […]

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