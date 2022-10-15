المبعوث الأممي يباشر مهامه ومصدر مصري يكشف لـ(الزمان) أهداف زيارة رئيس المخابرات الى ليبيا

2022/10/15 | 00:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرابلس‭- ‬القاهرة‭- ‬الزمان‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة ‭ ‬تولى‭ ‬المبعوث‭ ‬الأممي‭ ‬الجديد‭ ‬إلى‭ ‬ليبيا،‭ ‬السنغالي‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬باتيلي،‭ ‬منصبه‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬طرابلس‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬بعثة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬فوضى‭ ‬أمنية‭ ‬وسياسية‭.‬​​فيما‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬المخابرات‭ ‬المصرية‭ ‬عباس‭ ‬كامل‭ ‬قام‭ ‬بزيارة‭ ‬سريعة‭ ‬لليبيا‭ ‬اجتمع‭ ‬خلالها‭ ‬المشير‭ […]

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