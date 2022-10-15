تشاوش‭ ‬أوغلو‭:‬تتضاءل‭ ‬فرص‭ ‬وقف‭ ‬الحرب‭ ‬والجهد‭ ‬التركي‭ ‬مستمر

2022/10/15 | 00:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألمانيا‭ ‬حققت‭ ‬هدفها‭ ‬بملء‭ ‬احتياطاتها‭ ‬وتركيا‭ ‬تعتزم‭ ‬انشاء‭ ‬مركز‭ ‬للغاز‭ ‬بدعم‭ ‬روسي برلين‭- ‬إسطنبول‭ – ‬الزمان‭ ‬ قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬التركي‭ ‬مولود‭ ‬تشاوش‭ ‬أوغلو‭ ‬إن‭ ‬أوروبا‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬خطوط‭ ‬أنابيب‭ ‬إضافية‭ ‬ومنشآت‭ ‬إضافية‮»‬‭ ‬لتخفيف‭ ‬أزمة‭ ‬الطاقة‭ ‬لديها‭.‬‮ ‬وأضاف‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬مسألة‭ ‬عرض‭ ‬وطلب‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وذلك‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬قرار‭ ‬الحكومة‭ ‬التركية‭ ‬الاستجابة‭ ‬لطلب‭ ‬روسي‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬مركز‭ ‬دولي‭ ‬للغاز‭ […]

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