2022/10/15 | 00:33 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ألمانيا حققت هدفها بملء احتياطاتها وتركيا تعتزم انشاء مركز للغاز بدعم روسي برلين- إسطنبول – الزمان قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إن أوروبا بحاجة إلى «خطوط أنابيب إضافية ومنشآت إضافية» لتخفيف أزمة الطاقة لديها. وأضاف «إنها مسألة عرض وطلب». وذلك بالتزامن مع قرار الحكومة التركية الاستجابة لطلب روسي في إقامة مركز دولي للغاز […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشاوش أوغلو:تتضاءل فرص وقف الحرب والجهد التركي مستمر) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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