ارتفاع عدد ضحايا انفجار منجم في تركيا

2022/10/15 | 00:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو الجمعة أن انفجارا في منجم للفحم في منطقة بارتين على البحر الأسود، تسبب في وفاة 14 شخصا على الأقل.

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