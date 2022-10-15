أوكرانيا: نطور تكنولوجيا جديدة لمواجهة الطائرات بدون طيار الإيرانية

2022/10/15 | 00:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت أوكرانيا إنها تطور تكنولوجيا جديدة لمواجهة الهجمات التي تشنها روسيا بالطائرات بدون طيار الإيرانية الصنع.

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