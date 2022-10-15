2022/10/15 | 01:23 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: كتب نبيل المرسومي..صراع بريطاني – صيني على تحلية ماء البصرة...

ظهرت المقالة صراع صيني – بريطاني على مشروع تحلية ماء البصرة..



من سينتصر؟ أولاً على المسلة.

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