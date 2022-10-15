البرلمان يوضح بشأن إملاء

2022/10/15 | 01:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اصدر مجلس النواب، الجمعة، توضيحا بشأن إملاء "عبد الطيف" خلال التصويت على رئيس الجمهورية.

وقال المجلس في بيان، "تداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي عشية جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يوم ١٣/تشرين الاول/٢٠٢٢ صورة مفبركة للوحة التصويت تم التعديل فيها بوضوح على اسم المرشح وتحريفه بقصد الاساءة".

واضافت "نشرنا فيديو يوضح لحظة كتابة اسم المرشح للإطلاع والتي تبين صواب كتابته ونؤكد ضرورة الاطلاع على المعلومات الخاصة بمجلس النواب من خلال المصادر الرسمية الموثوقة".

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