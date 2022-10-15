شرطة كربلاء تعلق عن خبر اسقاط طائرة مسيرة من قبل سرايا السلام

2022/10/15 | 01:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كذبت قيادة شرطة كربلاء خبر متداول في

مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان (سرايا

السلام تسقط طائرة مسيرة في كربلاء)

واوضحت قيادة الشرطة لوكالة نون

الخبرية ان الخبر كاذب وعاري عن الصحة،

وندعو مواقع التواصل

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