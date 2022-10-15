خلال افتتاحه مركز الحياة للأشعة التداخلية وقسطرة الدماغ :ممثل السيستاني يكشف عن (16) مستشفى جديدة تنجزها العتبة الحسينية خلال السنوات المقبلة

2022/10/15 | 01:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف ممثل المرجعية الدينية العليا

الشيخ عبد المهدي الكربلائي ان العتبة

الحسينية المقدسة ستدخل (16) مستشفا

جديدا الى الخدمة خلال السنوات

القادمة، واكد خلال حفل افتتاح مركز

الحياة للاشعة التداخلية وقسطرة

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