2022/10/15 | 01:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Q0cpRSpFtcM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احمد العبد الله: الصدر ساكت اليوم وعلى السوداني ارضائه) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. احمد العبد الله: الصدر ساكت اليوم وعلى السوداني ارضائه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).